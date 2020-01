Stadt Rastatt hat keinen Erfolg mit Bewerbung

Anzeige

Die Stadt Rastatt wird nicht Ausrichter des Landes-Musikfestivals 2023. Darüber hat Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch am Montagabend den Gemeinderat informiert. Der Landesmusikverband Baden-Württemberg ließ der Barockstadt ein Absageschreiben zukommen.

Rastatt hatte sich im September vergangenen Jahres für die Veranstaltung beworben, die sich seit der Premiere 1998 zum größten Festival für Amateurmusik in Baden-Württemberg entwickelt hat. Jedes Jahr kommen zahlreiche Chöre, Musikvereine Kapellen, Orchester und sonstige musikalische Ensembles zusammen, um sich gegenseitig ihre Kunst zu präsentieren.2020 findet es in Überlingen am Bodensee statt.

Wie es in der Absage heißt, bedeute die Entscheidung nicht, dass sich Rastatt nicht als Austragungsort eigne. Aber es seien zahlreiche sehr gute Bewerbungen eingegangen, „die uns vor eine schwere Entscheidung gestellt haben“, wie Christoph Palm schreibt, der Präsident des Landesmusikverbands.

Die Verwaltung will laut OB Pütsch zu gegebener Zeit prüfen, ob sich die Stadt für die nächste Ausschreibungsrunde für die Jahre 2026 bis 2030 erneut bewirbt.

