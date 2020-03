Stau nach Lkw-Unfall auf der A5 bei Ubstadt-Weiher

Anzeige

Am Montagmittag hat sich auf der A5 in Fahrtrichtung Norden ein Unfall mit zwei Lkw ereignet. Nach ersten Polizeiangaben ist auf Höhe Ubstadt-Weiher ein Lkw an einem Stauende auf einen anderen Lkw gekracht. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges wurde dabei offenbar schwer verletzt.

Details zum Unfallgeschehen kann die Polizei aktuell noch nicht nennen. Wie ein Sprecher mitteilt, ist zum Hergang bislang folgendes bekannt: Auf Höhe von Ubstadt-Weiher sei ein Lkw auf einen anderen Lkw an einem Stauende aufgefahren.

Dabei sei der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs nach ersten Erkenntnissen eingeklemmt und schwer verletzt worden. An der Unfallstelle kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderung und zu weiterer Staubildung.

Dieser Artikel wird aktualisiert.