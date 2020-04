Stau nach Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Bühl und Baden-Baden

Anzeige

Zwischen Bühl und Baden-Baden ist am Mittwochnachmittag eine Person bei einem Unfall schwer verletzt worden. An der Unfallstelle war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aktuell sind in nördlicher Richtung zwei Fahrstreifen gesperrt, hinter der Unfallstelle staut sich der Verkehr.

Wie die Polizei mitteilt, sei an einem Kleinlaster auf der A5 zwischen Bühl und Baden-Baden gegen 15.30 Uhr vermutlich ein Reifen geplatzt. Der Laster verunfallte, ein dahinter befindliches Auto fuhr auf ihn auf. Eine Person sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Derzeit laufen am Unfallort noch Ermittlungen. Wann die Strecke wieder vollständig frei sein wird, ist derzeit noch offen.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

BNN