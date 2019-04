Steinmeier live in Karlsruhe erleben: Jetzt für Tickets bewerben

Anzeige

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zu 70 Jahren Grundgesetz im Mai gibt es neue Details rund um die Festivitäten und den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Karlsruhe (die BNN berichteten bereits hier und hier).

Und so läuft das Fest ab:

22. Mai 2019

Am Abend des 22. Mai plant die ARD eine Sondersendung aus Karlsruhe, in der Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet Voßkuhle Fragen zur deutschen Verfassung stellen können. Aufgezeichnet wird das von Sandra Maischberger und dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam moderierte Format in der Staatlichen Hochschule für Gestaltung.

Am selben Abend wird Steinmeier im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts eine Ansprache halten, wie das Gericht am Mittwoch offiziell mitteilte. Beim anschließenden Karlsruher Verfassungsgespräch sitzt in diesem Jahr Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle als Schirmherr selbst mit auf dem Podium. Er diskutiert unter anderem mit dem früheren Bundesminister Thomas de Maizière (CDU), dem Linke-Politiker Gregor Gysi und der deutschen Vizepräsidentin des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs, Angelika Nußberger, über die Frage: «Deutschland in guter Verfassung?».

Jetzt für Tickets bewerben

Interessierte können sich bis einschließlich 30. April für kostenlose Eintrittskarten bewerben (Es werden Tickets für die Live-Übertragung in den Bürgersaal im Karlsruher Rathaus sowie Tickets für das Gespräch im Bundesverfassungsgericht verlost, ein Wunschort kann nicht mit angegeben werden). Auch im Rathaus kann man sich für Tickets bewerben. (Die Ticketverlosung ist übrigens stark nachgefragt, siehe Kasten unten)

23. Mai 2019

Zum Jubiläum am 23. Mai startet vor dem Karlsruher Schloss das Bürgerfest geben, zu dem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet wird. Dieses geht bis einschließlich 25. Mai.

25. Mai 2019

Am 25. Mai können sich rund 5000 Interessierte das Verfassungsgericht bei einem Tag der offenen Tür von innen anschauen. Die 16 Richterinnen und Richter der beiden Senate erzählen vor Publikum über ihre Arbeit. Informationen zur

Das Grundgesetz

Das Grundgesetz war am 23. Mai 1949 nach neun Monaten Arbeit auf der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates in Bonn verkündet worden. In der Nacht auf den 24. Mai trat es um Mitternacht in Kraft.

Sendungsankündigung der ARD Am ersten Tag der Bewerbungsfrist ist die Verlosung von Einlasskarten für Bürger, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des Karlsruher Verfassungsgesprächs am Mittwoch, 22. Mai, sehen oder hören wollen, auf starkes Interesse gestoßen. Laut Stadtverwaltung meldeten sich am Dienstagmorgen viele Interessierte an der Rathauspforte. Über die Online-Bewerbungen gab es noch keine Angaben. Steinmeiers Rede und die Podiumsdiskussion werden live in den Bürgersaal des Karlsruher Rathauses übertragen, wo die Veranstaltung mit Vorprogramm um 17.30 Uhr beginnt. Ausgegeben werden die Einlasskarten vom 15. bis 17. Mai. Bürger, die einen Platz erhalten haben, benachrichtigt die Stadt vom 6. bis 10. Mai – auch über den Ort der Kartenausgabe. Wer bis Samstag, 11. Mai, keine Rückmeldung erhalten hat, konnte nicht berücksichtigt werden. (ke)

BNN / dpa / lsw