Strobl vor Parteitag: «Ich warte demütig das Ergebnis ab»

Stuttgart (dpa/lsw) – CDU-Vize Thomas Strobl hält die Wahl zum Landesvorsitz beim Landesparteitag in Weingarten nicht für eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur 2021. «Wir wählen am Freitag und am Samstag den Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg – nicht mehr und nicht weniger», sagte Strobl der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Das Thema der Spitzenkandidatur stehe nicht auf der Tagesordnung. «Ich warte demütig das Ergebnis ab. Für Schönheitswettbewerbe habe ich mich noch nie besonders geeignet. Natürlich interessiert mich das Wahlergebnis, aber ich beschäftige mich nicht übermäßig mit den Stellen hinter dem Komma.» Man müsse einen Schritt nach dem anderen machen. Seine Konzentration gelte jetzt der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai. Einer der nächsten Schritte sei dann die Frage der Spitzenkandidatur.

Strobl gilt in der Partei als umstritten. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) werden Chancen auf die Spitzenkandidatur eingeräumt. Die Frage sollte laut Strobl bis spätestens bis Anfang 2020 entschieden sein. Er selbst habe sich bereits entschieden. Nur seine Frau wisse aber bisher von seiner Entscheidung, sagte er.

Die baden-württembergische CDU trifft sich am 3. und 4. Mai in Weingarten (Landkreis Ravensburg) zu ihrem Landesparteitag. Dort wird der Vorstand der Partei neu gewählt. Bei der Wahl 2017 wurde Strobl mit 82 Prozent zum Parteichef gewählt. Er kandidiert wieder.