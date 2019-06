Studie untersucht die Wirkung von freiem Eintritt in Museen

Anzeige

Zieht freier Eintritt neue Besuchergruppen in Museen? Unter anderen mit dieser Frage beschäftigt sich eine Studie, die das Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Auftrag gegeben hat und heute in Stuttgart vorgestellt wird.

Für die Untersuchung wurden an vier Landesmuseen und dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) Besucher befragt. Auch der Blick auf Nichtbesucher und die Museen selbst ist Teil der Analyse. Staatssekretärin Petra Olschowski und die Autorin der Studie, Nora Wegner, werden die zentralen Ergebnisse präsentieren. dpa/lsw