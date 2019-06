Suche nach drei Krokodilen hält Kirchheim unter Teck in Atem

Anzeige

Eine Spaziergängerin will in einem Kirchheimer See drei kleine Krokodile gesehen haben und hat damit eine Suchaktion und die Sperrung der drei Bürgerseen ausgelöst. Wie die Stadt im Landkreis Esslingen am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau am Dienstagabend die Polizei verständigt und angegeben, die Tiere im unteren Bürgersee gesehen zu haben.

Die Beamten machten sich sofort auf die Suche – ohne Erfolg. Die Sperrung der Seen werde voraussichtlich noch bis Montag bestehen, sagte ein Sprecher der Stadt. Man trage die Verantwortung für die Sicherheit der Bürger. Die Stadt sei unter anderem mit einer Expertin der Stuttgarter Zoos, der Wilhelma, in Kontakt. «Das ist für uns Neuland.» dpa/lsw