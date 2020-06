Südbadischer Fußballverband will Saison im August beginnen

Anzeige

Nach der Lockerung der Corona-Regeln für den Sport hat sich auch der Südbadische Fußballverband auf einen Rahmenterminplan verständigt. Demnach soll die Meisterschaftsrunde der nächsten Saison in den überbezirklichen Ligen am 22. August beginnen, wie der Verband am Dienstag mitteilte.

Als Nachholtermin für die Halbfinalspiele der Verbandspokalrunde 2019/20 ist der 1. August vorgesehen, die Teilnehmer müssen dem aber noch zustimmen.

Am Montag hatte auch der Württembergische Fußballverband darüber informiert, dass der offizielle Saisonstart für die neuen Meisterschaftsrunden am Wochenende 22./23. August erfolgen soll.

dpa/lsw