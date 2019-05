Anzeige

Sandhausen (dpa/lsw) – Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den Stürmer Mario Engels verpflichtet. Der 25-Jährige kommt zur neuen Saison vom niederländischen Zweitliga-Club Roda Kerkrade und erhält in Sandhausen einen Zweijahresvertrag, wie der SVS am Freitag mitteilte. «Er ist flexibel in der Offensive einsetzbar und hat in der abgelaufenen Saison in 34 Spielen 24 Tore gemacht», sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca über den gebürtigen Troisdorfer.