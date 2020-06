Tänzerin aus Karlsruhe in der Corona-Krise: War der Job die richtige Wahl?

Anzeige

Alessandra Wein aus Karlsruhe hat ihren Traum zum Beruf gemacht: In München ließ sie sich zur Tänzerin ausbilden. Schritt für Schritt etablierte sich die 24-Jährige – dann kam Corona. Nun plagen sie Zukunftssorgen und Zweifel an der Berufswahl.

Es wäre das erste bezahlte Engagement in einer derartigen Tanzproduktion gewesen. Premiere: Ende Mai. Die Aussicht, dass auf eine Vorstellung in München eine deutschlandweite Tour folgt, inklusive. Alessandra Wein wird still, der Blick schwenkt zur Seite. „In der Tanzwelt an Jobs zu kommen, ist nicht einfach. Man muss sich erst mal seinen Wert erarbeiten“, sagt die 24-Jährige.

Schritt für Schritt etabliert

Vor knapp einem Jahr beendet sie ihre Ausbildung zur zeitgenössischen Bühnentänzerin sowie Tanzpädagogin an der Iwanson International School of Contemporary Dance in München. Sie ergattert als Tanzlehrerin feste Unterrichtsstunden, nimmt an Vortanzen teil und etabliert sich mit jeder Zusage ein kleines bisschen mehr. Bei der Erinnerung daran setzt sie sich aufrecht hin, lächelt und spricht lauter als noch zuvor.

Anstatt auf der Bühne zu stehen, sitzt sie zum Zeitpunkt der geplanten Premiere jedoch im Haus ihrer Eltern in Karlsruhe. Das Zimmer in München ist untervermietet. Ihre finanzielle Selbstständigkeit zerbröselt mit der Corona-Krise und der Schließung der Kulturbetriebe. Diesen Karrierestart nach vier Jahren schweißtreibender Tanzausbildung habe sie definitiv nicht erwartet.

„Ich habe mir in München langsam etwas aufgebaut“, erzählt Wein. Mehrmals die Woche unterrichtet sie in verschiedenen Schulen. Nebenbei bewirbt sie sich für choreografische Projekte. „Der Unterricht war meine sichere Einnahme“, sagt sie. Derzeit könnte sie mit der Wiedereröffnung der Studios zwei Stunden die Woche geben – „Das bringt mir kaum mein Zugticket ein, das ich nach München kaufen müsste.“

Seit Corona ist Vieles unklar geworden

Durch die Rückkehr zu ihren Eltern spart sie die Ausgaben für die Miete. Ohne ausreichend bezahlte Tanzstunden oder andere Verdienste sei die langfristig nicht zu stemmen. Online-Kurse wurden nur rar vergeben, erklärt sie.

Man fragt sich schon ab und an, ob es nicht cleverer gewesen wäre, sich eine Alternative aufzubauen

Alessandra Wein über Perspektiven in der Corona-Krise

In einer der Schulen wurde sie direkt durch eine Kollegin ersetzt, nachdem sie einen Termin nicht wahrnehmen konnte. „Inzwischen frage ich mich, ob ich nicht nach Corona eher in Karlsruhe bleiben sollte“, erzählt Wein. Wieder schweift ihr Blick durch Raum. „Es ist ja sowieso unklar, wann ich überhaupt wieder arbeiten kann und Jobs angeboten werden.“

Dabei sei sie Anfang des Jahres ganz zufrieden gewesen mit der Resonanz: zwei Diplome zum Vorweisen, ein Standbein fest in einigen Tanzstudios, erste Kontakte zu Choreografen. Mit den Monaten fernab des gewohnten Alltags kämen aber Zweifel auf, sagt Wein. „Man fragt sich schon ab und an, ob es nicht cleverer gewesen wäre, sich eine Alternative aufzubauen.“

Noch gibt es das Zimmer in München

Doch beim Gedanken an ihre Ausbildungsjahre fügt sie schnell hinzu: „Das kann nicht umsonst gewesen sein.“ Erfahrung stehe bei potenziellen Engagements ganz oben auf der Wunschliste. „Aber man braucht am Anfang der Karriere auch die Chance, diese zu sammeln“, kritisiert sie. Und momentan gebe es dazu eben keine Möglichkeit.

Zwei selbst organisierte private Tanzkurse für Kinder gibt sie derzeit über das Internet. „Es tut gut, was zu machen“, so Wein mit deutlicher Stimme und Lächeln im Gesicht. Zudem übernimmt sie vereinzelt Schichten im Einzelhandel – doch auch die 450-Euro-Jobs seien kaum zu bekommen. Da sie diese nur kurzfristig annehmen könnte, um fürs Tanzen weiterhin flexibel zu sein, lehnen viele Arbeitgeber ab. Noch will sie das Zimmer in München nicht kündigen. „Sobald es sich finanziell lohnt, würde ich zurückgehen.“

Manchmal habe ich das Gefühl, mich für meinen Traum rechtfertigen zu müssen.

Staatshilfe habe sie zwar erhalten. Doch das Geld rührt sie derzeit nicht an. „Ich habe Angst, es irgendwann noch dringender zu brauchen als jetzt“, erzählt Wein und ruckelt auf ihrem Sitzplatz hin und her. „Was, wenn ich es zurückzahlen muss, und nicht kann?“

War die Berufswahl richtig?

Aber nicht nur finanzielle Sorgen begleiten die junge Tänzerin durch den Tag. Sie vermutet, dass die nicht gerade üppigen Gagen durch die Corona-Krise eher noch geringer ausfallen. „Ich werde mir vieles wieder von Neuem erarbeiten müssen“ – ausgefallene Engagements, Unterrichtsstunden und wichtige Kontakte. „Das geht auch anderen Kollegen so. Viele meiner ehemaligen Mitschüler machen inzwischen sogar etwas anderes, als zu tanzen“, sagt sie. „So etabliert sind wir eben noch nicht, dass wir nicht einfach ersetzbar wären.“

Das Selbstvertrauen leide. Nach einer kurzen Pause spricht Wein weiter, sie müsse kurz ihre Gedanken ordnen. „Tänzerin zu sein, ist gerade eine Achterbahnfahrt.“

Familie, Verwandte und Freunde stünden hinter ihr und sprächen ihr Mut zu. „Manchmal habe ich trotzdem das Gefühl, mich für meinen Traum und meine Entscheidung für diesen Beruf rechtfertigen zu müssen.“

Dann erinnert sie sich an den Rat eines Gastlehrers zur Zeit ihrer Ausbildung: „Er gab uns damals etwas mit auf den Weg: Egal, wo wir landen und was wir machen, um Geld zu verdienen, niemand kann uns mehr nehmen, dass wir Tänzer sind.“