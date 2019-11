Tierpark bei der Alexanderschanze in Freudenstadt steht auf der Kippe

Anzeige

Nachdem bekannt wurde, dass die geplante Anima-Tierwelt in Sasbachwalden wohl doch nicht gebaut wird, droht nun ein zweites geplantes Tierprojekt der Region den Bach runterzugehen: Der Wildtierpark bei der Alexanderschanze in Freudenstadts Ortsteil Kniebis könnte ebenfalls am mangelnden Geld scheitern. Die Sache wird gar politisch.

Von unserem Mitarbeiter Hannes Kuhnert

Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald (CDU) hat einen Brandbrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geschrieben, weil im Nordschwarzwald bekannt geworden ist, dass der grün-schwarzen Regierung wohl die rechte Lust am geplanten Wildtierpark vor den Toren des Nationalparks Schwarzwald vergangen sei. Explodierende Kosten Vermutlich auch, weil die Kosten für das im Bau befindliche Besucherzentrum für den Nationalpark am wenige Kilometer entfernten Ruhestein von ursprünglich 25 Millionen Euro auf das Doppelte explodieren werden. Das hatte vor wenigen Tagen erst das aktuelle Schwarzbuch der Steuerzahler angeprangert. Osswald jedenfalls stellt einen Zusammenhang mit dieser Kostenmisere her. „Die Kostensteigerung beim Infozentrum des Nationalparks kann und darf nicht dazu führen, dass aus der Region von privatem Kapital entwickelte Projekte nicht umgesetzt werden“, mahnt er. Auch interessant: Anima Tierwelt: Deshalb ist das Millionen-Projekt der Grundig-Erbin gescheitert

Vom Wildtier- zum Wisent-Park

Der Rathauschef ist Vorsitzender des „Fördervereins Wildtierpark Alexanderschanze e.V“. Dieser besteht aus einem Dutzend Mitgliedern aus Kommunen, Hotels und Unternehmern der Region. Ihr Ziel: Zur Ergänzung des Nationalparks einen Wildtierpark auf der Alexanderschanze zu etablieren – doch im Laufe der Planung schmolz er zu einem Park für Wisente zusammen. Es geht um eine nahezu ausgestorbene europäische Bisonart, von der es noch zwölf Tiere in Polen gibt. Die Kostensteigerung beim Infozentrum des Nationalparks kann und darf nicht dazu führen, dass aus der Region von privatem Kapital entwickelte Projekte nicht umgesetzt werden. Freudenstadts OB Julian Osswald Die CDU-Fraktion im Landtag zeigte sich 2018 bereit, eine halbe Million Euro zuzuschießen. Die Grünen konnten sich dazu nicht entschließen. Auch im Doppelhaushalt des Landes 2020/21 ist keine Anschubfinanzierung für die Wisente vorgesehen. Dagegen läuft Osswald in seinem dreiseitigen Brief nun Sturm. Er habe dem Ministerpräsidenten das Projekt vorgetragen und der habe seine Unterstützung zugesagt, schreibt er. Jetzt seien die Grünen an der Reihe, ihren Beitrag zu leisten. Doch von dort kämen nur „Lippenbekenntnisse“. Die Kosten für den Wildtierpark ließen sich leicht senken, wenn man diesen an den Nationalpark andocke, meint Osswald.

Kritik vom Förderverein

Hotelier Meinrad Schmiederer, Chef des Dollenberg in Bad-Peterstal-Griesbach und Initiator des Fördervereins, weist darauf hin, dass Kommunen und Spender bereits 230.000 Euro für das Projekt aufgebracht haben. Nicht jeder Besucher könne große Touren im Nationalpark unternehmen, der behindertengerecht geplante Wisentpark sei eine attraktive Alternative: „Schade, dass die Grünen das nicht erkennen“, sagt Schmiederer.