Mannheim (dpa/lsw) – Ein 56-jähriger Autofahrer ist in Mannheim bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er sei am Samstagnachmittag kurz nach dem Fahrlachtunnel mit seinem Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Metallgeländer gerast, teilte die Polizei mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 36 war in Richtung Neuhermsheim rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.