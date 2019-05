Torhüter Schuhen und Lomb verlassen SV Sandhausen

Anzeige

Sandhausen (dpa/lsw) – Der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wird mit einem neuen Torhüter-Team in die nächste Saison starten. Stammtorwart Marcel Schuhen werde seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der SVS am Montag mit. Zudem werde Ersatzkeeper Niklas Lomb nach seiner Ausleihe zu Bayer 04 Leverkusen zurückkehren. Neue Torhüter für die kommende Spielzeit haben die Kurpfälzer bisher nicht verpflichtet. Schuhen war zuletzt mit einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten SV Darmstadt 98 in Verbindung gebracht worden.