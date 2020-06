Transporterfahrer stirbt bei Unfall auf A6 bei Walldorfer Kreuz

Anzeige

Ein Kleintransporterfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Walldorfer Kreuz ums Leben gekommen.

Polizeiangaben zufolge fuhr der Mann auf einen Lastwagen vor ihm auf. Er erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Schadenshöhe und der genaue Unfallhergang waren zunächst unklar. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt.

Vor wenigen Tagen ereignete sich unweit der Unfallstelle ein anderer Unfall mit tödlichem Ausgang. Auf einem Parkplatz an der A6 wurde ein Fahrer von einem Lkw-Rad am Kopf getroffen. Das Rat hatte sich zuvor an einem anderen Lastwagen gelöst hatte.

dpa/lsw