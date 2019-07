Trauerfeier für Kunstmäzen Frieder Burda in Baden-Baden

Anzeige

Mit einer Trauerfeier in der Baden-Badener Stiftskirche nehmen heute Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von Kunstsammler Frieder Burda. Der Mäzen war am 14. Juli nach längerer Krankheit in der Kurstadt gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Der zweite von drei Söhnen des Verlegerehepaares Aenne und Franz Burda sollte eigentlich eine Verlagskarriere machen. Stattdessen baute er in fünf Jahrzehnten eine der bedeutendsten Privatsammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst auf – mit mehr als 1000 Werken unter anderem von Pablo Picasso, Ludwig Kirchner, Jackson Pollock, Gerhard Richter und Georg Baselitz. Seiner Heimatstadt Baden-Baden schenkte Frieder Burda ein Museum.

Das im Jahr 2004 eröffnete Haus ist ein Publikumsmagnet. Jährlich kommen dorthin rund 200.000 Besucher. Erst im Winter wurde dort erstmals in Deutschland und nach der berühmten Versteigerung das geschredderte Banksy-Bild ausgestellt.