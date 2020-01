Überarbeitete Fibel erklärt Kindern die Grundrechte

Anzeige

Mit Geschichten aus der kindlichen Erfahrungswelt versucht die Grundrechtefibel, Schülern zu erklären, wie ein demokratischer Staat funktioniert. Die Autoren wenden sich dabei direkt an die Kinder.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“: Was sollen Grundschulkinder mit diesem abstrakten Satz anfangen? Wenn aber die Geschichte von dem behinderten Christian und seiner netten Freundin Iris erzählt wird, ahnen auch junge Schüler, was in Artikel 1 des Grundgesetzes gemeint ist.

„Er spricht oft undeutlich, das Lesen fällt ihm schwer“, heißt es da über den fröhlichen Jungen, der gerne singt und malt. „Schuhe zubinden oder Jacke zuknöpfen dauert bei ihm oft sehr lange.“ Im Ferienlager spielen Kinder mit und ohne Handicap miteinander.

Doch beim Ratespiel äfft ein Junge auf bösartige Weise den etwas schwerfälligen Christian nach. „Das ist der blöde Eierkopf, der Dappschädel Christian!“, ruft ein anderer Junge lachend. Iris wird zornig: „Wie gemein! Ihr Spielverderber! Das ist nicht zum Lachen!“

Autoren wenden sich direkt an die Kinder

Die Geschichte stammt aus der neu überarbeiteten „Grundrechtefibel“ der Landeszentrale für politische Bildung. Titel: „Voll in Ordnung – unsere Grundrechte“. Christians bitteres Ferienlagererlebnis soll Kindern den Begriff der Menschenwürde näherbringen.

Sie sollen gemeinsam überlegen: Wie fühlt sich Christian? Welche Witze sind beleidigend? Die Autoren wenden sich direkt an die Kinder: „Welche Möglichkeiten habt ihr, Menschen mit Behinderungen würdevoll zu begegnen und sie im Alltag zu unterstützen?“

Auch interessant: Rechtschreibung lernt sich am besten mit der Fibel

Mit kleinen Geschichten aus der kindlichen Erfahrungswelt und mit vielen Wissenshappen versucht die Grundrechtefibel, den Schülern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein demokratischer Staat funktioniert. Was bedeutet das überhaupt: „Staatsgewalt“? Wer sorgt für Gerechtigkeit? Und welche dieser ach so wichtigen Grundrechte sind denn festgeschrieben? Das erklären zwei kleine Zeichenfiguren namens „Poli“ und „Tik“.

„Poli“ und „Tik“ sprechen über das Grundgesetz

Eine Prügelei auf dem Schulhof dient ihnen als Aufhänger, um das Recht auf körperliche Unversehrtheit kindgerecht zu erklären. Und, apropos Pressefreiheit: Was müssen Schülerzeitungsredakteure beachten, wenn sie über das Sportfest berichten? Dürfen sie alle Fotos abdrucken?

Emma ärgert sich darüber, dass der Rektor alleine über das Geld vom Spendenlauf bestimmen will. Darf sie ihn im Artikel dann als „lahme Ente“, die sowieso keinen Meter weit rennen kann, beschimpfen? Kindgerecht erläutern Poli und Tik auch, was es mit dem Schutz von Ehe und Familie auf sich hat, wie unterschiedlich Familienmodelle heute sein können.

„Es ist ganz einfach“, sagt Poli. „Familie ist da, wo Kinder leben.“ Aber wann darf sich der Staat in die Erziehung einmischen, ja, wann muss er es im Sinne des Kindeswohls? Zum Nachdenken und diskutieren regt da die Geschichte von Kai an: Er lebt alleine mit seiner Mutter, die offenbar krank ist.

Das Kind stemmt den Haushalt alleine, zieht sich immer mehr von Gleichaltrigen zurück. In der – einigermaßen heilen – Welt der Grundrechtefibel sieht die Lösung seines Problems so aus: Die Schulfreunde machen sich Sorgen und erzählen alles einer einfühlsamen Lehrerin.

Die Pädagogin sucht das Gespräch mit der Mutter und schaltet das Jugendamt ein – das Hilfe zusagt. Die kleinen Leser sollen sich auch Gedanken darüber machen: „Was brauchst du für ein gutes, glückliches Leben?“

Das politische Lehrbuch zeigt ebenfalls auf, welche Kinderrechte die Vereinten Nationen weltweit festgeschrieben haben – zum Beispiel das Recht auf Bildung, auch wenn mancher Schüler gelegentlich darauf verzichten würde. Kleine Scherze erlauben sich Poli und Tik am Rande: „Wie heißt das Gegenteil von Demokratie?“ „Diktatur.“ „Ich weiß jetzt, warum ich Diktate nicht mag.“ Aber umgehend schicken sie die Erklärung hinterher, dass die Ursprungsbedeutungen ganz unterschiedliche sind.

Ein bisschen Geografie lernen die Kinder bei der Lektüre der Grundrechtefibel übrigens auch: Auf einer Deutschlandkarte müssen sie ausfindig machen, wo Baden-Württemberg liegt.

Die Grundrechtefibel „Voll in Ordnung – unsere Grundrechte“ für Kinder ab acht Jahren ist in der neu überarbeiteten vierten Auflage bei der Landeszentrale für politische Bildung erschienen, 128 Seiten stark und zum Preis von 2,50 Euro erhältlich auf der Homepage www.lpb-bw.de