Umgang mit der Corona-Krise: So sieht der neue Kurs in Baden-Württemberg aus

Fallzahlen, Maskenpflicht, Schul-Rückkehrer: Die Ereignisse in der Corona-Krise werden auch in Baden-Württemberg unübersichtlich. Nun hat das Land seinen neuen Kurs vorgestellt. Es müssen noch offene Fragen geklärt werden – ein Überblick.

Der Kurs, den Menschen in Baden-Württemberg das Tragen von Atemschutzmasken „dringend“ zu empfehlen, war aus Sicht des Ministerpräsidenten nicht zu halten. Das grün-schwarze Kabinett hat am Dienstag eine Maskenpflicht beschlossen.

Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte die Hintergründe und Dauer der Maßnahme und stellte zusammen mit Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann den aktuellen Kurs Baden-Württembergs in der Corona-Krise vor.

Die Zahlen

In der Öffentlichkeit ging es zuletzt vor allem um die Reproduktionszahl. Der Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. „Es geht aber nicht mehr nur um allgemeine Zahlen“, sagte Kretschmann.

Wichtig sei nun, lokale Unterschiede der Fallzahlen sowie Anstiege genau feststellen und verfolgen zu können. Die Arbeit der Gesundheitsämter vor Ort müsse gestärkt werden. In zehn Tagen erwartet Kretschmann zudem Ergebnisse einer Studie der Uni Heidelberg zum Coronavirus.

Maskenpflicht

Die für Baden-Württemberg beschlossene Maskenpflicht wird aus Sicht von Kretschmann so schnell nicht aufgehoben werden. „Wir bleiben in einer fragilen Situation, bis ein Impfstoff gefunden wird.“ Auch Menschen ohne Symptome könnten andere Menschen anstecken. „Wir müssen die Kontakte drastisch herunterfahren, das wird sich so schnell nicht ändern.“

Doch die Masken könnten laut Fachleuten helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Bei der Pflicht geht es um einfache Alltagsmasken und nicht um medizinische Masken. „Die kann man sich auch selber machen“, sagte Kretschmann. Ansonsten reiche auch ein Schal oder ein Tuch, um Mund und Nase zu bedecken.

Ob es Strafen bei Nichttragen der Masken geben soll und wie hoch diese ausfallen, wird laut Kretschmann noch diskutiert. Ebenso ist noch offen, ab welchem Alter die Maskenpflicht gilt.

Schulen

„Es wird ein Zeugnis für dieses Schuljahr geben“, sagte Kultusministerin Eisenmann. Darin müsse sich auch Corona widerspiegeln. Sitzenbleiben ist ausgesetzt, in keiner Schulart soll es vor den Abschlussprüfungen Klausuren geben. „Um die Schüler bestmöglich auf die Prüfungen ab Mitte Mai vorzubereiten.“

Etwa 22 Prozent der Schüler werden laut Kultusministerin Eisenmann ab 4. Mai in die Schulen zurückkehren. Dreiviertel der Lehrer stünden für diese 330.000 Schüler dann zur Verfügung, der andere Teil der Lehrkräfte gehöre zur Risikogruppe. Ab dem 4. Mai solle auch eine Art Nachhilfe in Kleingruppen für Schüler möglich sein, die sich auch durch den digitalen Unterricht sehr schwer täten.

Eisenmann äußerte Verständnis für die Eltern, betonte aber: „Wir befinden uns noch immer nicht im Normalbetrieb oder auf dem Weg dahin.“ Sie wolle ein Konzept vorlegen, wie weitere Schüler nach den Pfingstferien sukzessive in die Schulen zurückkehren könnten. Offen sei noch der Umgang mit Viertklässlern und Vorschulkindern.

Die Maskenpflicht gilt nicht für den Schulbetrieb, wie Gesundheitsminister Luche erklärte: „Im Unterricht selbst ist es sicher nicht sinnvoll.“ Dafür auf dem Weg zur Schule mit Bus und Bahn oder auf dem Schulhof.

Hilfen

Manche Firmen stehen wegen Umsatzrückgängen von bis zu 100 Prozent vor dem Aus. „Klar ist, dass wir uns für Branchen, die so brutal betroffen sind, weitere Hilfen überlegen“, sagte Kretschmann. Das betreffe etwa Veranstalter und ein Großteil der Gastronomen. Baden-Württemberg hat neben der Soforthilfe des Bundes ein eigenes Soforthilfe-Programm.

Es brauche für weitere Hilfen Gespräche zwischen Ländern und dem Bund, so Kretschmann. „Dass wir noch was machen müssen, darüber besteht Konsens.“ Er legte auch ein Augenmerk auf Auszubildende. „Wir müssen verhindern, dass in größerem Umfang Entlassungen stattfinden.“ Auch hier werde man Hilfen prüfen.

Kaufprämien, wie sie große Autohersteller fordern, lehnt Kretschmann ab. „Wir werden solche Prämien sicher nicht machen – wenn, dann muss das der Bund machen.“

Canstatter Wasen

Auf die offizielle Absage des Oktoberfestes in München folgen sehr schlechte Aussichten für den Canstatter Wasen.

Ob dieser abgesagt werden müsste, sagte Lucha: „Nach allem, was wir derzeit wissen, ja.“ Bei einer solchen Großveranstaltung könne man Abstand und Nachverfolgung von Fällen nicht organisieren.

Fußball-Bundesliga

Die Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen) und Markus Söder (CSU, Bayern) können sich Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga vorstellen. „Wir sind mit unseren Clubs in Gesprächen“, sagte Kretschmann.

Auch wenn solche Spiele ohne Zuschauer stattfinden würden, sind neben den Spielern einige Mitarbeiter im Einsatz. „Davon wird es im Wesentlichen abhängen.“ Zudem könne es keine Sonderregelung nur für die Bundesliga geben, man müsse auch an andere Profisportler denken.

„Auch beim Amateursport arbeiten wir an einer Perspektive“, erklärte Eisenmann. Was die Bundesliga angeht, habe sie eine Offenheit dafür, dass die Saison zu Ende gespielt werden könne. Geisterspiele könne sie sich vorstellen.