Unbekannte stechen zwei Männer in Mannheim nieder

Zwei junge Männer sind in Mannheim von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Die 19- und 20-Jährigen erlitten bei der Tat am Dienstagabend lebensgefährliche Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beide hatten sich den Ermittlungen zufolge zusammen mit einer 42 Jahre alten Frau auf einer Straße aufgehalten, als die Angreifer, deren Zahl nicht genau bekannt ist, auf sie zustürmten. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt.

Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Am Donnerstag bestand nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr mehr.

