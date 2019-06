Ventilatorenhersteller ebm-papst nach Wachstum vorsichtiger

Anzeige

Der Ventilator- und Motorenhersteller ebm-papst steckt trotz schwächelnder Konjunktur weiter viel Geld in den Ausbau seiner Standorte. Knapp 200 Millionen Euro sollen es im laufenden Geschäftsjahr sein, fast die Hälfte davon fließt ins Ausland, vor allem in die USA und nach China, wie die Unternehmensgruppe am Mittwoch in Stuttgart ankündigte.

Im Geschäftsjahr 2018/19, das im März endete, hat ebm-papst einen Umsatz von rund 2,18 Milliarden Euro erzielt und war mit einem Plus von 6,7 Prozent stärker gewachsen als erwartet. Für das laufende Jahr plant Stefan Brandl, der Vorsitzende der Geschäftsführung, mit einem Plus von 1,6 Prozent nun aber deutlich zurückhaltender. Man merke bereits, dass sich die Konjunktur in der Industrie abgekühlt habe. «Das geht natürlich nicht spurlos an uns vorüber», sagte er.

Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen mit Sitz in Mulfingen (Hohenlohekreis), für das weltweit gut 15 000 Menschen arbeiten, generell nicht.

dpa