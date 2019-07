Verdacht auf Brandstifung: 250 Heuballen brennen in Durmersheim

Anzeige

Die Polizei sucht Brandstifter, die am späten Dienstagabend rund 250 Strohballen in Durmersheim in Brand gesteckt haben. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen der Tat und einem weißen Kombi.

Am späten Dienstagabend wurden rund 250 auf einem Feld an der Ettlinger Straße gelagerte Heuballen in Brand gesetzt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugen berichteten kurz vor Ausbruch des Feuers, gegen 23 Uhr, einen weißen Kombi im Bereich der Brandstelle. Er fuhr mit aufheulendem Motor in Richtung Bärentriewer Hütte davon.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Feuerwehr Durmersheim löschte den Brand, der einen Gesamtschaden von 15 000 bis 20 000 Euro verursacht haben dürfte.

Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim ermitteln nun wegen Brandstiftung und bitten unter der Telefonnummer 07245 91271-0 um Hinweise.

BNN/ots