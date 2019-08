Verkehrsclub äußert sich zu Ticket-Wirrwarr

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) – Im Wirrwarr der Tarife sollten die baden-württembergischen Verkehrsverbünde ihre Angebote nach Ansicht des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) stärker harmonisieren und besser zusammenarbeiten. Bei Tagestickets und Gruppengrößen seien Fahrgäste nicht selten überfordert, kritisiert der Umwelt- und Verbraucherverband, der die Verbünde seit dem Jahr 2002 regelmäßig untersucht. Ziel angeglichener Tarifbestimmungen müsse es sein, mehr Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen.

In seiner neuen Auswertung vergleicht der VCD die Tageskarten in den 22 Verkehrsverbünden sowie den Landestarif. Damit will der ökologisch ausgerichtete Verkehrsclub ermitteln, welche Stadt die günstigste Tageskarte hat und in welchem Verbund Familien oder Kleingruppen bis fünf Personen besonders preiswert fahren. Auch will er herausfinden, in welchen Verbünden und Städten Handlungsbedarf besteht und wie sich Fahrpreise attraktiver gestalten lassen. Details veröffentlicht der VCD am Donnerstag (11.00 Uhr) in Stuttgart.

In einem Verkehrsverbund können sich Landkreise, kreisfreie Städte und Verkehrsunternehmen zusammenschließen, um den Nahverkehr in der Region gemeinsam zu planen und zu organisieren.