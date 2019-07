Verlassener Unfallwagen löst große Suchaktion aus

Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) – Ein verlassener Wagen abseits einer Landstrasse bei Albstadt (Zollernalbkreis) hat eine große Suchaktion von Rettungskräften ausgelöst. Eine Polizeistreife entdeckte am späten Freitagabend ein beschädigtes Fahrzeug hinter einem Erdwall in unwegsamen Gelände, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Rund 150 Einsatzkräfte unter anderem von Bergwacht und Feuerwehr machten sich auf die Suche nach dem vermissten Fahrer. Auch ein Hubschrauber, Polizeihunde und eine Drohne mit Wärmebildkamera kamen zum Einsatz. Die Suche wurde schließlich in den frühen Morgenstunden abgebrochen.

Am Samstag sei der Mann tagsüber bei sich zu Hause wieder aufgetaucht. Er habe sich nicht erklären können, wie es zu dem Unfall kam. Er sei herumgeirrt und wisse es nicht mehr, sagte der Sprecher.