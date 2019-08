Verliert Friedrichshafen die „Landshut“?

Anzeige

1977 wurde sie von palästinensischen Terroristen entführt, um inhaftierte RAF-Mitglieder freizupressen, die Geiselnahme endete mit der Befreiung der Geiseln in Mogadischu: Die „Landshut“ ist ein Stück deutscher Zeitgeschichte. Eigentlich war für das berühmte Flugzeug ein Platz in einer Ausstellung in Friedrichshafen vorgesehen. Diese droht aber an der Kostenfrage zu scheitern.

Zwei Jahre nach der Ankunft der „Landshut“ am Bodensee ist noch immer unklar, wer die Betriebskosten für die im Museum der Dornier-Stiftung für Luft- und Raumfahrt geplante Ausstellung tragen soll. Diese werden nach einem Bericht der „Schwäbischen Zeitung“ auf 300 000 Euro geschätzt.

Der Bund sieht die Dornier-Stiftung in der finanziellen Pflicht, diese betont aber, die Summe nicht zahlen zu können. Auch die Stadt Friedrichshafen schließt eine Beteiligung an den Kosten aus: „Das ist ganz klar eine nationale Aufgabe, keine kommunale“, sagt eine Sprecherin den BNN auf Nachfrage.

Sigmar Gabriel holte die „Landshut“ nach Deutschland

Dass die „Landshut“ überhaupt nach Friedrichshafen kam, ist dem damaligen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu verdanken: Er holte sie im September 2017 aus dem brasilianischen Fortaleza nach Deutschland zurück – öffentlichkeitswirksam genau einen Tag vor der Bundestagswahl. Für 20 000 Euro kaufte das Auswärtige Amt den schrottreifen Flieger damals auf. Für den Transport musste die Maschine zerlegt werden, die Gesamtkosten für Demontage, Transport und Zusammenbau in Friedrichshafen beliefen sich Medienberichten zufolge auf eine Millionensumme.

Das Flugzeug ist ein Stück deutscher Zeitgeschichte: 1977 von einem linken Terrorkommando entführt, wurde es in Mogadischu von einer deutschen Spezialeinheit gestürmt. Die 91 Geiseln wurden befreit. Die drei in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen, die die Entführer mit der Aktion freipressen wollten, nahmen sich daraufhin im Gefängnis das Leben.

Spekulationen über Alternativstandort in Stuttgart-Stammheim

Dass die „Landshut“ vielleicht doch nicht in Friedrichshafen ausgestellt wird, darüber wurde schon mehrfach spekuliert. Als Alternativstandort wurde etwa Stuttgart-Stammheim gehandelt. Eine Aussage der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in der FAZ hat die Diskussion nun noch einmal angeheizt. Man erwäge „alternative Standortoptionen“, sagte Grütters am Samstag der Zeitung. Zudem nannte sie als Voraussetzung für den Standort in Friedrichshafen die „vollständige Finanzierung der Kosten für den laufenden Betrieb der ’Landshut’-Ausstellung durch die Stiftung sowie der Fortbestand des Museums über eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren“. Beides sei „im Moment leider verbindlich nicht gesichert“, erklärt das Ministerium für Kultur und Medien auf Anfrage.

Wir hoffen bis zum Schluss David Dornier, Museumsdirektor

Die Dornier-Stiftung für Luft- und Raumfahrt habe von Anfang an betont, dass sie sich an den Betriebskosten nicht beteiligen könne, sagte ein Sprecher den BNN. Ein Grund sei der Stiftungszweck, der nicht mit dem Zweck der „Landshut“-Ausstellung übereinstimme. Zwar habe Museumsdirektor David Dornier die Idee geäußert, eine eigene Stiftung für die Ausstellungsfinanzierung zu gründen – allerdings könne dies erst umgesetzt werden, wenn der Bund sich final für Friedrichshafen ausspreche. Der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Dornier, der am Dienstag nicht zu erreichen war: „Wir hoffen bis zum Schluss. Doch ich habe Zweifel, dass das noch was wird.“