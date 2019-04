VfB-Kapitän Gentner zurück im Mannschaftstraining

Anzeige

Stuttgart (dpa) – Kapitän Christian Gentner dürfte dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart im Endspurt um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga wieder zur Verfügung stehen. Nach einem Faserriss in der Wade kehrte der 33-Jährige am Mittwoch ins Mannschaftstraining des Tabellen-16. zurück, wie der VfB via Twitter mitteilte. Gentner hatte sich die Verletzung Ende März beim 0:3 bei Eintracht Frankfurt zugezogen und seitdem nicht mehr an den Einheiten mit der Mannschaft teilgenommen. Der Ex-Nationalspieler könnte damit schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wieder zum Einsatz kommen.