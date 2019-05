VfB Stuttgart: 2018 Verlust in Höhe von fast 12 Millionen

Anzeige

Der VfB Stuttgart hat im Kalenderjahr 2018 einen Verlust in Höhe von 11,7 Millionen Euro gemacht. Das geht aus den am Mittwoch von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Finanzkennzahlen der Erst- und Zweitligisten hervor.

Die Schwaben hatten 2018 unter anderem einen Personalaufwand in Höhe von fast 84 Millionen Euro, worunter beispielsweise die Spielergehälter fallen. Zudem wurden rund 10,8 Millionen Euro für Spielerberater ausgegeben. Demgegenüber standen Erträge in Höhe von insgesamt rund 147 Millionen Euro.

2017 hatte der VfB auch angesichts des Abstiegs in die 2. Liga im Sommer 2016 ebenfalls einen Verlust in Höhe von 13,9 Millionen Euro gemacht. Nach dem erneuten Abstieg am vergangenen Montag und damit verbundenen finanziellen Einbußen dürfte das Finanzergebnis auch im kommenden Geschäftsjahr negativ ausfallen.