VfB Stuttgart: Public Viewing bei Relegationsrückspiel

Die Fans des Bundesligisten VfB Stuttgart können das Rückspiel in der Relegation beim Dritten der 2. Fußball-Bundesliga live bei einem Public Viewing verfolgen. Für die Partie am 27. Mai (20.30 Uhr) wird der Tabellen-16. in der Cannstatter Kurve des Stuttgarter Stadions eine Videoleinwand aufstellen lassen.

Als Eintritt erhebt der VfB einen Mindestverzehr von 5,50 Euro für ein Getränk nach Wahl, darin enthalten ist auch die Fahrt zum Stadion mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Im TV werden die beiden Relegationsspiele nach derzeitigem Stand nur beim kostenpflichtigen Eurosport Player zu sehen sein. Das Hinspiel in Stuttgart findet am 23. Mai statt. Als Gegner kommen vor dem letzten Zweitliga-Spieltag an diesem Sonntag noch Union Berlin und der SC Paderborn infrage. Der VfB steht als Drittletzter der Bundesliga bereits vor dem letzten Ligaspiel beim FC Schalke 04 am Samstag fest. dpa/lsw