VfB Stuttgart verlängert mit Trainer Matarazzo

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit Trainer Pellegrino Matarazzo vorzeitig bis 2022 verlängert. Der Vertrag sei für die 1. und 2. Liga gültig, teilte der Verein am Mittwoch mit. Ursprünglich war der Vertrag bis zum 30. Juni 2021 datiert.

„Mit der seit mehreren Wochen geplanten Vertragsverlängerung möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir Kontinuität leben wollen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger. „Nach der bisherigen Zusammenarbeit mit Pellegrino Matarazzo sind wir der festen Überzeugung, dass er alle fachlichen und persönlichen Fähigkeiten in sich trägt, die eine lange Zusammenarbeit möglich machen.“ Der VfB Stuttgart spielt am Donnerstagabend gegen den Hamburger SV, direkter Konkurrent um einen Aufstiegsplatz.

Tabelle 2. Bundesliga, 27. Mai:

DSC Arminia Bielefeld (53 Punkte) Hamburger SV (46 Punkte) VfB Stuttgart (45 Punkte) 1. FC Heidenheim 1846 (44 Punkte)

Der VfB, der für seine etlichen Trainerwechsel bekannt ist, hatte Matarazzo in der Winterpause als Nachfolger für Tim Walter verpflichtet. Der 42 Jahre alte Matarazzo hatte den Posten ohne Erfahrung als Cheftrainer übernommen.

Der Karlsruher SC steht in der 2. Bundesliga am anderen Ende: Die KSC-Kicker spielen gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga und liegen derzeit auf dem 16. Platz – wenn es so bliebe, würde es in die Relegation gehen. Der KSC spielt am Dienstagabend um 1830 Uhr gegen Hannover 96 (Live-Ticker auf bnn.de)

Den Neustart nach der Coronavirus-Pause verpatzten die Stuttgarter mit zwei Niederlagen bei Wehen Wiesbaden und bei Holstein Kiel. Dadurch war der VfB vor dem Topspiel gegen den Hamburger SV in die Krise gerutscht. Fragen zur Qualität des Kaders und Zweifel an der Aufstiegsreife kamen auf.

Aufgrund der Arbeit von Matarazzo sei „nur logisch und konsequent“, unabhängig von kurzfristigen Resultaten „die kommenden Jahre“ mit ihm zu arbeiten, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. „Diese Vertragsverlängerung ist ein Ausdruck dafür, dass wir von unserem Weg überzeugt sind“.