VfB-Talent Dajaku offenbar vor Wechsel zum FC Bayern München

Stuttgart (dpa) – Dem VfB Stuttgart droht offenbar erneut der Verlust eines Top-Talents. Der U18-Nationalspieler Leon Dajaku steht laut einem «kicker»-Bericht vom Montag vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Demnach sei bisher geplant, dass der 18 Jahre alte Angreifer künftig bei der Profimannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters mittrainieren, aber für die 2. Mannschaft in der 3. Liga spielen soll. Dajaku war in der Vorbereitung des VfB auf die 2. Liga im ersten Trainingslager der Profis in Kitzbühel dabei gewesen, anschließend aber wegen einer leichten Verletzung ausgefallen.