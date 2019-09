Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nahe Nufringen

Anzeige

Nufringen (dpa/lsw) – Bei einem schweren Autounfall nahe Nufringen im Landkreis Böblingen sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet ein 66-Jähriger am Samstag mit seinem Sportwagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Sportwagen schleuderte neben die Bundesstraße 14 in den Graben. Ein drittes Auto und ein Motorrad wurden in den Unfall verwickelt. Der Unfallverursacher und zwei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt, eine Frau kam mit leichten Blessuren davon. Alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht.