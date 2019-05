Volleyball-Meister Stuttgart holt Nationalspielerin Weiß

Anzeige

Stuttgart (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister Allianz MTV Stuttgart hat für die kommende Saison die langjährige Nationalspielerin Kathleen Weiß verpflichtet. Die 35-Jährige kommt vom bulgarischen Spitzenclub Maritza Plowdiw und erhält in Stuttgart einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Dienstag mitteilte. «Wir sind stolz darauf, so einen klangvollen Namen verpflichtet zu haben», sagte Sportdirektorin Kim Renkema. Die 311-fache Nationalspielerin Weiß wird in Stuttgart die US-Amerikanerin Madison Bugg ersetzen, die den Club verlässt.