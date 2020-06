Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe wird verschoben

Anzeige

Die Vollversammlung des Weltkirchenrats, die 2021 in Karlsruhe stattfinden sollte, wird verschoben. Grund seien insbesondere die «unkalkulierbaren globalen Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie», teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwochabend mit.

Die Versammlung soll nun in der zweiten Jahreshälfte von 2022 stattfinden, der Standort Karlsruhe bleibe bestehen.

Treffen wäre erstmals in Deutschland gewesen

Das alle acht Jahre stattfindende Treffen wird erstmals in Deutschland abgehalten. Der Weltkirchenrat vereint fast 350 Kirchen aus mehr als 120 Ländern. Er repräsentiert mehr als 500 Millionen Christen. Die katholische Kirche gehört dem Rat nicht an. Die EKD in Baden, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) und andere Kirchen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz hatten die Versammlung gemeinsam nach Karlsruhe eingeladen.

„Karlsruhe bleibt in vieler Hinsicht ein idealer Ort für eine grenzüberschreitende ökumenische Ver-sammlung mit einer europäischen Dimension“, sagte Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der EKD, der die Einladung auch für 2022 bestätigt hat.

Die Einladung der Stadt Karlsruhe an den ÖRK habe selbstverständlich auch für das Jahr 2022 Bestand, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Frank Mentrup. „Die geschaffenen Strukturen bilden eine

starke Basis für die kommenden Herausforderungen und für das Gelingen der ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe – auch im Jahr 2022“, erklärte Mentrup.