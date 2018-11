Vor Mannheimer Diskothek fällt ein Schuss: Ein Verletzter

Anzeige

In Mannheim ist es in der Nacht auf Samstag vor einer Diskothek auf der Friesenheimer Insel zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der einer der Beteiligten mit einer Pistole auf seinen Kontrahenten geschossen hat. Das Opfer wurde nach Polizeiangaben verletzt, es besteht jedoch keine Lebensgefahr. Weitere Einzelheiten konnten die Behörden zunächst nicht mitteilen.

Auseinandersetzung kurz vor 2 Uhr

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 2 Uhr in der Lagerstraße auf der Friesenheimer Insel vor einer Diskothek und löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde von einer bislang unbekannten Person ein Schuss abgegeben, der einen Mann vor der Diskothek verletzte.

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die Sachbearbeitung. Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, heißt es lapidar in der Pressemitteilung. Zeugen des Vorfalls und Personen, denen Verdächtige oder verdächtige Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.