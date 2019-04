Wahl der Pfarrgemeinderäte in Freiburg online möglich

Anzeige

Katholiken in der Erzdiözese Freiburg können ihre Pfarrgemeinderäte vom kommenden Jahr an erstmals online wählen. Freiburg führe als erste Diözese in Deutschland die digitale Stimmabgabe ein, teilte die Kirche am Dienstag mit.

Bei den Pfarrgemeinderatswahlen am 22. März 2020 werde sie Premiere haben, die Vorbereitungen seien am Dienstag gestartet worden. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch den Angaben zufolge eine höhere Wahlbeteiligung. Die Stimmabgabe funktioniere online bequem und einfach von daheim aus. Weiterhin möglich seien, wie bisher auch, eine persönliche Stimmabgabe im Wahllokal sowie Briefwahl.

Gewählt werden neue Pfarrgemeinderäte demnach zeitgleich in der Erzdiözese Freiburg sowie in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wählen dürfen Katholiken ab 16 Jahren. Mit einem gemeinsamen Internetauftritt machen die beiden Diözesen auf die Wahl aufmerksam.