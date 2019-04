Waldhof legt Beschwerde im DFB-Zulassungsverfahren ein

Anzeige

Der SV Waldhof Mannheim hat fristgerecht Beschwerde gegen die erste Entscheidung des DFB im Zulassungsverfahren zur 3. Liga der Saison 2019/20 eingelegt.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, fordert der Deutschen Fußball-Bund vom SV Waldhof Mannheim, neben einer Bedingung noch weitere Auflagen für die Teilnahme an der Drittliga-Saison 2019/20 zu erfüllen. «Das Beschwerdeverfahren ist gängige Praxis», hieß es in der Mitteilung.

In der Beschwerde, die der DFB-Zentralverwaltung übermittelt worden sei, sei die Erfüllung der Bedingung «mittels entsprechendem Tatsachenvortrag, entsprechenden Nachweisen und einer Bestätigung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers» erbracht worden. Deshalb sind die Mannheimer der Meinung, dass «nichts gegen eine Erteilung der Zulassung zur 3. Liga 2019/20» spreche. «Die uns zudem gestellten Auflagen wurden bereits überwiegend abgearbeitet», hieß es weiter.

Durch die Erfüllung der Bedingung innerhalb der einwöchigen Beschwerdefrist, könne «die bedingungslose Zulassung unmittelbar durch die DFB Zentralverwaltung bestätigt werden, ohne dass hierüber der Zulassungsbeschwerdeausschuss nach der Saison zu entscheiden hat», teilte der SV Waldhof mit. Darüber hinaus seien noch weitere Auflagen vom DFB erteilt worden, deren Erfüllung bis Ende Juni nachzuweisen seien.