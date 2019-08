Anzeige

Bei einer Wanderung im Schwarzwald ist eine Frau 15 Meter tief gestürzt und gestorben. Laut Polizei war die 59-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge in einer kleinen Wandergruppe bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs.

Aus unbekannten Gründen verlor sie unterwegs ihren Halt und stürzte. Sie starb am Mittwoch noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

dpa/lsw