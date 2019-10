Anzeige

Wandern mit den BNN – „klasse“, sagen zehn Frauen und Männer. Die BNN-Leser waren mit Wanderexperte Michael Erle im Nordschwarzwald zu Fuß unterwegs. Sie legten gemeinsam die Strecke von Moosbronn nach Spessart zurück.

Günter Kleinhans schneidet jeden Donnerstag den Wandertipp aus den BNN aus. Nun einen der Autoren kennenzulernen und mit ihm einen Tag zu wandern – der Karlsruher freut sich sehr über diese Gelegenheit. Er hat beim BNN-Glücktreffer teilgenommen und bei dem Gewinnspiel das gemeinsame Wandern mit Michael Erle gewonnen. So wie auch die anderen Teilnehmer der exklusiven Tour.

Ausgangspunkt ist Moosbronn. Die Gruppe hatte sich zuvor in Ettlingen getroffen, von wo aus sie mit dem Bus in den Wallfahrtsort im Nordschwarzwald fuhr. „Ich lege Wert darauf, dass die Ziele mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden können“, erklärt Erle. Der 73-Jährige verfasst seit rund 25 Jahren Wandertipps für die BNN und erkundet daher regelmäßig den Südwesten. Seine Routen-Beschreibungen erscheinen immer donnerstags – im Wechsel mit den Tipps anderer Wanderautoren.

13 Kilometer lange Wanderung

Rund 13 Kilometer liegen vor den Wanderern. Sie wollen bis nach Spessart gehen, um sich dann dort wieder in den Bus zu setzen. Doch erst mal ein bisschen Kultur: In Moosbronn gibt es eine Wallfahrtkirche. Erle lotst die Gruppe in das barocke Gotteshaus. Danach zeigt er seinen Schützlingen den große Grenzstein neben Maria Hilf. Auf der einen Seite liegt Baden, auf der anderen Württemberg.

Hoch zum Mahlberg

Kaum haben die Wanderer Moosbronn verlassen, geht es kräftig bergauf. Das erste Ziel ist der Mahlberg, mit 613 Metern die höchste Erhebung im Landkreis Karlsruhe. Noch höher kommt, wer auf den Aussichtsturm steigt und die 160 Stufen zur Aussichtsplattform erklimmt. Der Lohn: ein toller Blick.

Immer der blauen Raute nach

Etwas gemütlicher wird es danach. Der Weg führt die meiste Zeit über bergab. Die Wanderer folgen der blauen Raute, die den Richard-Massinger-Weg markiert. Sie gehen viel durch den Wald, passieren aber auch Wiesen und Felder. Und unterhalten sich dabei angeregt. Über diese und jene Wanderung. Denn alle von ihnen schätzen die BNN-Wandertipps und haben schon häufig die vorgeschlagenen Routen ausprobiert.

Natürlich gibt es auch Verschnaufpausen und Fotostopps.

In Schluttenbach steht die Gruppe vor der Entscheidung, ob sie sich schon hier in den Bus setzen will oder erst im zwei Kilometer entfernten Spessart. Welch eine Frage! Sie wandert weiter. Weil die Tour einfach Spaß macht.