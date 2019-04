Warnung vor Waldbrandgefahr: Grillen bei Forstausflügen tabu

Anzeige

Die frühsommerlichen Temperaturen erhöhen nach Angaben von Forstminister Peter Hauk (CDU) die Waldbrandgefahr in den nächsten Tagen. «Viele Menschen werden die Osterfeiertage und das schöne Wetter nutzen, um im Wald zu grillen. Dabei kann ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer verheerende Folgen haben», warnte Hauk am Karfreitag in Stuttgart. Waldbesucher sollten das Risiko von Waldbränden so gering wie möglich halten, indem sie Regeln beachteten. So sei das Feuermachen im Wald nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen auf den Grillplätzen erlaubt.

Ein Feuer müsse auch dort immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen vollständig gelöscht werden. «Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist im Wald tabu. Auch herrscht von März bis einschließlich Oktober in den Wäldern im Land ein generelles Rauchverbot», sagte Hauk.