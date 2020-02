Wechselhafter Rosenmontag im Südwesten erwartet

Anzeige

Beim Rosenmontagsumzug müssen sich Narren und Zuschauer im Südwesten auf wechselhaftes Wetter einstellen. Bis in die Mittagsstunden ist gebietsweise Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Schwarzwald sollen örtlich bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Die Temperaturen werden den Meteorologen zufolge ungewöhnlich mild. Demnach werden bis zu 10 Grad im Bergland und 18 Grad im Markgräflerland erwartet.

Stürmischer Nachmittag

Vom späten Nachmittag an wird es stürmisch. Der Wetterdienst rechnet mit Böen um die 60 Kilometer pro Stunde. Im Bergland seien auch stürmische und auf hohen Schwarzwaldgipfeln orkanartige Böen möglich. Am Dienstag bleibt es den Angaben nach sehr windig. Der Himmel bleibe stark bewölkt. Gebietsweise sei auch leichter Regen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 6 Grad im Südschwarzwald und 13 Grad in Oberschwaben.

