Wechselhaftes Wetter im Südwesten am Mittwoch

Es ist ganz unverkennbar Herbst – was sich auch im Wetter am Mittwoch widerspiegelt. Der Tag bringt Wolken, Regen und teils Schneeregen. Im Tagesverlauf wird es allerdings auch Auflockerungen geben. Besonders in der Nähe von Gewässern können sich in der Nacht Nebel bilden.

Ein kühler, wechselhafter Mittwoch erwartet den Südwesten. Nach einem stark bewölkten Vormittag mit Regen und Schneeregen im Südosten folgt am Mittag die Auflockerung und es bleibt meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Von Nordwesten her sind wieder dichtere Wolken sowie kleinere Regenschauer zu erwarten. Im Bergland fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und neun Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es, außer im Südosten, bewölkt. Vor allem in der Nähe von Flüssen ist mit Nebel zu rechnen.

(dpa-lsw)