Welche Katze kommt in die Zeitung: Jetzt abstimmen

Am Donnerstag, 8. August, ist Weltkatzentag, eine badische Katze wollen wir stellvertretend in der Zeitung zeigen. Die BNN-Leser haben hunderte Katzenbilder geschickt. Jetzt können Fellnasenfans abstimmen, welcher Vierbeiner in die Zeitung kommen soll.

Insgesamt 16 Katzen aus Baden haben es in die Vorauswahl geschafft. Am liebsten hätten wir alle aufgenommen, so viele schöne Fotos sind in der Redaktion per Mail oder als Kommentar auf Facebook gelandet. Bis Mittwoch, 7. August, 12 Uhr haben Leser Zeit, ihrer Lieblingskatze einen Daumen nach oben zu schenken. Diese kommt dann, sollte das zur Verfügung gestellte Bild für den Druck ausreichen, in die Zeitung.*

Wichtig: Damit alle 16 Bilder angezeigt werden, muss man am Ende kurz warten, damit die restlichen Bilder nachgeladen werden. Falls das nicht funktioniert bitte auf „weitere Beiträge laden“ klicken.

Tipp: Wer auf das Bild der Katzen klickt, bekommt die Fotos größer angezeigt.

Wir sind gespannt, für welche Katze ihr euch entscheidet.





* Bei nicht ausreichender Qualität drucken wir den nächsten Platz ab, sofern dessen Bildqualität für den Druck ausreicht.

