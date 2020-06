Welterbe und Dauerbaustelle: Land stellt für Kloster Maulbronn jährlich 2 Millionen Euro parat

Anzeige

Es gilt als die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage nördlich der Alpen: Kloster Maulbronn ist als Teil des Unesco-Welterbes weit über die Region bekannt. Den Erhalt des Ensembles lässt sich das Land Baden-Württemberg jährlich Millionen kosten. Tatsächlich gibt es an der Anlage permanent etwas auszubessern.

Von Stefan Friedrich

Knapp 4,5 Millionen Euro hat das Land in den letzten vier Jahren in größere Sanierungsarbeiten am Kloster Maulbronn investiert. Inzwischen sind die Maßnahmen abgeschlossen. Das Ergebnis haben Vertreter des „Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Pforzheim“, des Evangelischen Seminars und der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Dienstag bei einem Presserundgang vorgestellt.

Rund zwei Millionen Euro stellt das Land jedes Jahr zur Verfügung, um die Klosteranlage zu erhalten, erklärte Oberamtsrat Holger Probst, Leiter der Abteilung Hochbau beim „Vermögen und Bau Baden-Württemberg“ im Amt Pforzheim. „Wir fahren da einen sehr hohen Standard.“

Größere Maßnahmen sind zeit- wie kostenintensiv

Dabei werde sehr genau darauf geachtet, dass der Erhalt der Gebäude im Fokus steht, nicht etwa das Ausleben von architektonischer Kreativität der heutigen Zeit. Auch deshalb, bestätigte Gerhard Keitel, Ephorus des Evangelischen Seminars, gilt Maulbronn als die am besten erhaltene Klosteranlage des Mittelalters nördlich der Alpen.

Meist handelt es sich um kleinere Maßnahmen, die sofort angegangen werden können; größere wie die Sanierung des Herrenrefektoriums (Kosten: zwei Millionen Euro) oder von Eichelboden und Zwingermauer (rund 2,4 Millionen Euro) sind dagegen zeitintensiv.

Etwa drei Jahre haben diese Arbeiten jeweils benötigt. Gravierende Schäden sind dabei im Herrenrefektorium behoben worden. Die Dachhaut war hier undicht, das Dachtragwerk wies starke Schäden auf. Statische Probleme führten zudem zu Missbildungen in den Gewölben oder im Bereich der Außenwände, erklärt Probst.

Riss in der Westfassade weckte Befürchtungen

Herausfordernd sei insbesondere ein durchgehender Riss über dem nördlichsten Fenster der Westfassade gewesen. „Es gab die Befürchtung, dass die Nordfassade wegkippt.“ Die Ursache dafür fand sich in einem Stützpfeiler auf der Westseite. Dieser sei „ungenügend fundamentiert“ gewesen. Nachdem das behoben war, wurden das Dach sowie die Außenhaut des Gebäudes instandgesetzt und gesichert.

Die Maßnahmen wurden bereits im September 2016 begonnen und Ende 2019 abgeschlossen. Von September 2017 bis April 2020 wurde zudem an Zwingermauer und Eichelboden gearbeitet. Bei der Mauer habe es bereits einen fortschreitenden Zerstörungsprozess gegeben, beschrieb Probst die Ausgangslage.

„Die Wurzeln der Bäume haben die obersten Steine um einen Meter rausgerückt.“ Es habe deshalb massiver Eingriffe bedurft. In dem Zuge wurden auch die Sportplätze des Evangelischen Seminars sowie der Treppenaufgang vom Tiefen See erneuert.

Fäulnis greift die Statik an

Beim Eichelboden wiederum waren „statisch-konstruktive Defizite“ festgestellt worden, die Deformationen im Bereich der Dachhaut zur Folge hatten. Teile der tragenden Konstruktion seien fäulnisbedingt nicht mehr in der Lage gewesen, ihre statische Funktion zu erfüllen. Auch das hat man zwischenzeitlich behoben.

Dass das Kloster mit Abschluss dieser Maßnahmen nun keine Baustelle mehr sein wird, „dieser Illusion dürfen wir uns nicht hingeben“, erklärte Gerhard Keitel am Ende des Rundgangs. Zu tun gebe es immer etwas. Dass sich das Land inzwischen so intensiv um die Anlage kümmert, wisse er deshalb sehr zu schätzen.