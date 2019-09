Wie sich die schwächelnde Wirtschaft auf die Werkstätten im Kreis Karlsruhe auswirkt

Anzeige

Die Wirtschaftslage im Maschinenbau, gerade in der Automobilindustrie, wirkt sich auf die Zulieferer aus. Einrichtungen, in denen Menschen mit Beeinträchtigungen Arbeit finden, sind betroffen. Wie abhängig sind die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten und die Hagsfelder Werkstätten in der Lebenshilfe Karlsruhe Ettlingen von dieser Entwicklung?

Die Hagsfelder Werkstätten (HWK) arbeiten in Produktion und Dienstleistung mit etwa 150 Unternehmen zusammen. Rund 1 250 Menschen mit Beeinträchtigung sind in zehn Betriebsstätten an sieben Standorten im Karlsruher Stadtgebiet und in Ettlingen beschäftigt. Etwa 650 Personen verdienen ihr Geld in sechs Werkstätten der Lebenshilfe in Bruchsal, Bretten und Graben-Neudorf. Etwa 400 Auftraggeber sind bei der Lebenshilfe gelistet, 20 Firmen machen den Hauptteil der Aufträge aus.

Auch interessant: Bundesbank sieht anhaltenden Wirtschaftsabschwung

Investitionsfreude spürbar gedämpft

Bei den HWK kommen die Kunden aus allen möglichen Sparten, unter anderem aus der Autobranche, berichtet Andrea Maisch, der die Geschäftsleitung für Fertigung und Technik obliegt. Verpackung und Konfektionieren von Teilen, die beim Autobau gebraucht werden, stehen dabei im Arbeitsplan.

„Wir merken, dass die Investitionsfreude derzeit in der Wirtschaft im Allgemeinen wie im produzierenden Gewerbe im Besonderen gedämpft ist“, sagt Maisch. „Aber wir sind breit aufgestellt.“ Bei der HWK ist der größte Anteil industrielle Fertigung, Herstellung von vorgefertigten Bauteilen – Montage, Verpackung und Konfektionierung: „85 Prozent ist Auftragsarbeit für die Industrie, nur 15 Prozent sind Eigenfertigungen“, erläutert Maisch. „Man muss sich das so vorstellen: Unsere Mitarbeiter fertigen ein Bauteil für ein bestimmtes Gerät. Wenn dieses Gerät weniger verkauft wird, braucht man das Bauteil weniger. Das wirkt sich auf unsere Arbeit in den Werkstätten aus.“

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten lagerten Unternehmen Arbeiten, die sie selber erledigen können, weniger aus und versuchten, zuerst ihre eigenen Leute zu beschäftigen. Die Werkstätten müssten wirtschaftlich arbeiten: „Löhne und Gehälter werden aus den Erlösen aus den Wirtschaftsleistungen bezahlt“, erklärt die Technikerin, die 20 Jahre im Prozessmanagement in der Kunststoffindustrie beschäftigt war. Die Mitarbeiter erhielten einen Grundlohn sowie einen sogenannten Steigerungsbetrag. „Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor mit 8,5 Millionen Euro Jahresumsatz.“

Auch interessant: LKA-Chef warnt vor mehr Wirtschaftskriminalität bei Abschwung

Ähnlich sieht Norbert Sebold, Technischer Leiter der Werkstätten bei der Lebenshilfe Bruchsal-Bretten, die Lage: „Noch sind Aufträge vorhanden, wir hatten auch keine Sommerabsenkung, und wir stehen eng mit den Firmen im Kontakt, die sich derzeit eher abwartend verhalten.“ Er sei zuversichtlich, sagt Sebold, immer mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftslage und in ständigem Austausch mit den Top-Kunden.

Nach der letzten Krise das Angebot erweitert

In der Rezessionsphase vor gut zehn Jahren hätten sich ziemliche Probleme ergeben, als ein Hauptauftraggeber aus der Autobranche geradezu wegbrach. „Wir haben danach die Akquise verstärkt, um uns im technischen Feld breiter aufzustellen.“ Und: Man habe die Dienstleistungen deutlich erweitert. Zur vormaligen Wäscherei seien weitere Dienstleistungen als zweites Standbein gekommen, Catering oder Elektrogeräteprüfung oder Digitaldruck.

Auf diesem Sektor gebe es Wachstum, meint Sebold. „Wir schauen immer nach Möglichkeiten für neue Wege, auch wenn das oft nur Arbeit für eine kleinere Gruppe erzielt.“ Hilfreich in der Anwerbung neuer Aufgaben sei die Genossenschaft der Werkstätten (GdW), die regional und überregional Aufträge einwerbe. Dennoch: Die Werkstätten seien anfällig, wenn die Wirtschaft schwächle.