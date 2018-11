„Win Your Song“: Neue TV-Show mit Sänger Max Giesinger

Anzeige

Wer spielt sich zu seinem Song? Das ist die große Frage in einer neuen Spielshow von Fernsehmoderator Joko Winterscheidt. In der ersten Ausgabe am Donnerstagabend tritt Max Giesinger, Sänger aus Waldbronn-Busenbach, gegen Maite Kelly an.

Normalerweise sind Journalisten natürlich neutral, aber in diesem Fall werden wir doch zumindest verhalten Max Giesinger („80 Millionen“) die Daumen drücken: Der Musiker aus Waldbronn, bekannt geworden durch die Castingshow „The Voice of Germany“, tritt in einer neuen Fernsehshow von Moderator Joko Winterscheidt (BNN-Interview) am Donnerstagabend auf dem Sender ProSieben gegen Sängerin Maite Kelly (Kelly Family) an.



Das Konzept der Spielshow „Win Your Song“ funktioniert folgendermaßen: Zwei Musiker müssen in Spielen gegeneinander antreten – und nach jedem Spiel muss der Verlierer ein Instrument seiner Band gegen ein „Spaß-Instrument“ eintauschen: Statt dem Schlagzeuger muss der Drummer dann auf einem Kinderspielzeug trommeln, statt auf der sechssaitigen Gitarre schrammelt der Gitarrist dann auf einer verstimmten Variante mit nur drei Saiten. Am Ende der Show müssen beide Kontrahenten mit ihrer Band und den erspielten Instrumenten auftreten. Wer das Publikum überzeugen kann, erhält von Moderator Winterscheidt die „goldene Stimmgabel in Silber“ verliehen.

Donnerstags um 23.10 Uhr

Laut Informationen von Pro Sieben laufen die vier bisher gedrehten Folgen der Show ab heute donnerstags um 23.10 Uhr laufen. Nach Max Giesinger und Maite Kelly treten in den weiteren Ausgaben Judith Holofernes und Mark Forster gegeneinander an, außerdem DJ Bobo und Wincent Weiss sowie Vanessa Mai und Bosse.

Moderator Joko Winterscheidt steht übrigens nicht nur auf der Bühne, sondern auch den BNN Rede und Antwort – im Interview!