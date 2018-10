Wintereinbruch im Schwarzwald

Anzeige

Passend zur Umstellung der Uhren hat es in den Höhenlagen des Schwarzwaldes den ersten Wintereinbruch gegeben. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, fuhr sich etwa am Sonntagmorgen ein Pkw trotz ausreichender Ausrüstung in einer rund 20 Zentimeter hohen Schneewehe in der Nähe des Kandelgipfels im Landkreis Emmendingen auf einer Landstraße fest.

Der Mann sei auf circa 1.200 Höhenmetern schon nach kurzer Zeit befreit worden, da der Winterdienst bereits unterwegs gewesen sei.

Winterliche Verhältnisse auf den Straßen

Auf mehreren Straßen im Zuständigkeitsbereich des Freiburger Polizeipräsidiums herrschten teils winterliche Verhältnisse. Witterungsbedingte Unfälle oder Schäden seien bis jetzt noch nicht bekannt geworden. Die Räum- und Streudienste seien im Einsatz.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg sind bisher keine witterungsbedingten Unfälle bekannt, wie es auf BNN-Anfrage hieß.