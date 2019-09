WM-Generalprobe der deutschen Handball-Frauen

Anzeige

Stuttgart (dpa) – Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr abschließendes Testspiel vor der Weltmeisterschaft im kommenden Winter in Stuttgart. Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft am 21. November (18.45 Uhr) in der SCHARRena auf Montenegro, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mitteilte. Einen Tag später wird die DHB-Auswahl zur unmittelbaren Vorbereitung nach Japan reisen, wo am 30. November mit dem Gruppenspiel gegen Brasilien das Turnier für Deutschland beginnt.