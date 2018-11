Wütender Mitarbeiter schlägt Seitenscheibe von Porsche des Chefs ein

Anzeige

Im südpfälzischen Maikammer zwischen Landau und Neustadt hat ein wütender Mitarbeiter kurzerhand die Seitenscheibe des Porsche-Sportwagens seines Chefs eingeschlagen. Die Polizei war zunächst alarmiert worden, weil Zeugen den Vorfall beobachtet hatten und davon ausgingen, dass der Täter Gegenstände aus dem Fahrzeug stehlen wollte. Am Freitag sei gegen 22.55 Uhr zunächst gemeldet worden, dass eine Person an einem in der Schulstraße in Maikammer geparkten Porsche Cayenne die Seitenscheibe eingeschlagen hatte und vermutlich aus diesem Gegenstände entwenden wollte, heißt es im Polizeibericht.

Streit beim Firmenessen

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es zwischen dem Chef einer Montagefirma aus dem Kreis Südwestpfalz und einem noch unbekannten Mitarbeiter während eines Firmenessens zum Streit gekommen war. Der Mitarbeiter verließ daraufhin die Gaststätte und schlug aus Zorn die Seitenscheibe ein. Der Chef wollte den Namen seines Mitarbeiters vor Ort nicht nennen, um das Arbeitsverhältnis nicht zu gefährden, so die Polizei.