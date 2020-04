Anzeige

Fridays for Future ist wieder da: Wegen der weltweiten Pandemie finden die Aktionen aber überwiegend im Internet statt. In Stuttgart organisieren Klimaschützer trotz Corona-Einschränkungen mehrere Aktionen in der Stadt. Der Protest bleibt aber nicht ohne Konsequenzen.

Keine lauten Sprechchöre, wenig Teilnehmer, kaum Schaulustige – der Protest der Klimabewegung Fridays for Future ist anders in Zeiten des Coronavirus. Am Freitag ist weltweiter Streik angekündigt, doch der Start für die Klimaschützer aus Stuttgart läuft holprig.

Farbe auf Straße gesprüht

Die Polizei knöpft sich am Morgen die Organisatoren vor: Die fünf Teilnehmer am Rathausplatz sollen zu nah nebeneinander gestanden und damit gegen Corona-Auflagen verstoßen haben. Die Klimaaktivisten kassieren zwei Anzeigen. Zusätzlich haben die Klimaschützer Sprühfarbe auf einer Straße angebracht – jetzt ist sie dort nur noch schwer zu entfernen.

In der Landeshauptstadt haben die Umweltschützer eine Spazier-Route mit mehreren Stationen in der Stadt geplant, an der sich zu Beginn nur wenige Demonstranten und Schaulustige beteiligen.

Die Anzeigen der Polizei trüben die Stimmung: «Ich kann es nicht verstehen, dass hier sicherer Protest so kriminalisiert wird, während an der Supermarktkasse Leute so eng beieinander stehen», sagt eine Organisatorin der Proteste in Stuttgart. «Das ist meine erste Anzeige – und dann gleich zwei», sagt Klimaaktivistin Lucia Parbel und schüttelt den Kopf. Es sei so schwer, zurzeit etwas zu organisieren, weil sich ständig alles verändere.

Protestplakate in den Fenstern

Fridays for Future macht am Freitag nach langer Pause wieder auf sich aufmerksam. Wegen der weltweiten Pandemie finden die Aktionen überwiegend im Internet statt – in Stuttgart werden neben den Bannern Unterstützer gebeten, Plakate an ihren Fenstern zu befestigen.

Nun gelte es, kreativ zu werden: «Es fühlt sich an wie am Anfang bei Fridays for Future. Wir müssen uns jetzt neue Protestformen ausdenken», sagt die Mitgründerin der Bewegung in Deutschland, Carla Reemtsma.

Die Bewegung kämpft zurzeit gegen den Bedeutungsverlust. Im Internet sei es oft schwer, neue Sympathisanten zu gewinnen. «Mit unserem Protest wollen wir das Stadtbild verändern und so die Leute erreichen», sagt Parbel. Generationengerechtigkeit sei, sagt sie, wenn jetzt die Jungen den alten Menschen in der Corona-Krise unter die Arme griffen und dann umgekehrt die Alten den jüngeren Menschen, die durch die Klimakrise gefährdet seien. «Bei der Klimakrise sind wir alle Risikogruppe», ergänzt ein Mitglied der Bewegung.

Klimawandel rückt derzeit in den Hintergrund

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hält es für nicht verwunderlich, dass der Klimawandel derzeit in den Hintergrund rückt: «Corona ist das alles beherrschende Thema im Moment, das ist nachvollziehbar und richtig so», hatte Untersteller am Donnerstag gesagt.

Fridays for Future habe aber dazu beigetragen, dass das Thema Klimaschutz in allen Gesellschaftsschichten wahrgenommen wird. Jetzt müsse man jedoch auch an die Zeit nach der Krise denken.

Ein Passant steht im Stuttgarter Schlossgarten und fotografiert ein Plakat, das Kletterer in 15 Metern Höhe zwischen zwei Bäumen befestigt haben: Jede Krise muss wie eine Krise behandelt werden, heißt es darauf.

Der Passant findet den Protest gut, doch derzeit werde zu 98 Prozent nur über Corona berichtet – die Klimakrise komme zu kurz. «Ich habe einen zehnjährigen Sohn und der soll ohne Umweltkatastrophen auch 80 Jahre alt werden können», sagt er.

