Zwei 19-Jährige greifen Polizisten in Kneipe an

Schwaikheim (dpa/lsw) – Zwei Polizisten sind in einer Kneipe in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) von zwei jungen Männern angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren die beiden Beamten in der Nacht zum Dienstag in einen Streit eingeschritten. Sie trennten einen 19-Jährigen von seinem schon auf dem Boden liegenden 26-jährigen Kontrahenten. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Kumpanen ging der 19-Jährige daraufhin auf die Polizisten los.

Der Kumpane stellte sich den 20 und 28 Jahre alten Beamten, die sich zwischenzeitlich zurückgezogen hatten, wenig später freiwillig. Den anderen 19-Jährigen überwältigten die Polizisten. Beide junge Männer erwartet ein Strafverfahren. Die zwei Beamten setzten ihren Dienst trotz Schürfwunden und Prellungen fort.