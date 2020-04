Anzeige

In einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt (Landkreis Esslingen) sind zwei männliche Leichen gefunden worden. Es gebe jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.

Sowohl Todesursache als auch -zeitpunkt waren zunächst unklar. Die beiden leblosen Körper wurden am Donnerstagabend entdeckt, hieß es. Weitere Angaben über die beiden Männer machte die Polizei nicht.

dpa/lsw