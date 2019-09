Anzeige

Blaufelden (dpa/lsw) – Beim Spielen ist ein Zwölfjähriger in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) mit einem Luftdruckgewehr angeschossen worden. Das Projektil fügte ihm leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler suchen nun nach dem Schützen. Der Junge sei am Mittwoch mit Freunden auf Fahrrädern auf dem Parkplatz einer Kirche unterwegs gewesen, als sich der Vorfall ereignete, hieß es.